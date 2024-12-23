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Кушнеренко Терентий Димитриев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кушнеренко Терентий Димитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
Брат главы [1]
Номер семьи
66а
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 66а
01 | Кушнеренкова Домникия Димитриева: 27 лет | Козаки - глава |
02 | Кушнеренко Терентий Димитриев: 23 года | Козаки - Брат главы [1] |
03 | Кушнеренко Пелагия Иосифова: 26 лет | Козаки - Жена Терентия [2] |
04 | Кушнеренко Стефан Терентиев: 14 лет | Козаки - Сын Терентия [2] |
05 | Кушнеренко Акилина Терентиева: 3 года | Козаки - Дочь Терентия [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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