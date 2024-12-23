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Педорич Никон Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Педорич Никон Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
52
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 52
01 | Педорич Петр Никифоров: 46 лет | Козаки - глава |
02 | Педорич Анна Антонова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Педорич Мария Петрова: 18 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Педорич Параскева Петрова: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Педорич Андрей Петров: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Педорич Никон Петров: 10 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Педорич Евдокия Петрова: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
08 | Педорич Павел Петров: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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