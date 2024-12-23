Гаврилко Федор Ярмолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилко Федор Ярмолаев

Гаврилко Федор Ярмолаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Гаврилко Федор Ярмолаев
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава
Номер семьи
50б
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 11 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 50б
01 | Гаврилко Федор Ярмолаев: 27 лет | Козаки - глава |
02 | Гаврилко Улияна Мойсеева: 25 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Гаврилко Параскева Федорова: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Гаврилко Тимофей Федоров: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Гаврилко Федор Федоров: 1 год | Козаки - Сын главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.