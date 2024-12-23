Якименко Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкименко Мария Петрова

Якименко Мария Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Якименко Мария Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
Жена Василия [7]
Номер семьи
49
Номер в семье
8
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 11 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 49
01 | Якименко Антон Михайлов: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Якименко Татияна Романова: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Якименко Стефан Антонов: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Якименко Пелагия Антонова: 10 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Якименко Симеон Антонов: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Якименко Стефанида Антонова: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Якименко Василий Михайлов: 38 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Якименко Мария Петрова: 37 лет | Козаки - Жена Василия [7] |
09 | Якименко Евфросиния Василиева: 14 лет | Козаки - Дочь Василия [7] |
10 | Якименко Игнат Василиев: 8 лет | Козаки - Сын Василия [7] |
11 | Якименко Федор Василиев: 6 лет | Козаки - Сын Василия [7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.