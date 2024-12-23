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Коваленко Трофим Евфимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Трофим Евфимов
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
Глава
Номер семьи
47в
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 47в
01 | Коваленко Трофим Евфимов: 24 года | Козаки - Глава |
02 | Коваленко Марина Евстафиева: 23 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Стефан Трофимов: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Стефанида Трофимова: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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