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Коваленко Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
46
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 10 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 46
01 | Коваленко Иван Стефанов: 42 года | Козаки - глава |
02 | Коваленко Улияна Онисимова: 40 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Иван Иванов: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Пантелимон Иванов: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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