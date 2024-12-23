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Ярошенко Анна Гаврилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ярошенко Анна Гаврилова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
42
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 42
01 | Ярошенко Иван Марков: 40 лет | Козаки - Глава |
02 | Ярошенко Анна Гаврилова : 33 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ярошенко Савва Иванов: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Ярошенко Стефанида Иванова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Ярошенко Иван Марков: 45 лет | Козаки - Брат главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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