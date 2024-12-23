Коваленко Николай Емелианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Николай Емелианов

Коваленко Николай Емелианов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Коваленко Николай Емелианов
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
32а
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 8 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 32а
01 | Коваленко Емелиан Григориев: 31 год | Козаки - глава |
02 | Коваленко Мария Никитина: 29 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Коваленко Николай Емелианов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Коваленко Федор Емелианов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Коваленко Параскева Емелианова: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Коваленко Алексей Емелианов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Коваленко Иван Григориев: 29 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Коваленко Евфимия Романова: 31 год | Козаки - Жена Иванова [7] |
09 | Коваленко Феодосий Иванов: 5 лет | Козаки - Сын Ивана [7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.