Ничик Феодор Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Ничик Феодор Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Номер семьи
- 24а
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 7
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 24а
01 | Ничик Алексей Дамианов: 43 года | Козаки - глава |
02 | Ничик Параскева Григориева: 42 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничик Ирина Алексеева: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ничик Мария Алексеева: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Ничик Феодор Алексеев: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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