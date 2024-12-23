Ничик Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНичик Мария Андреева

Ничик Мария Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничик Мария Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
Жена Михаила [9]
Номер семьи
21а
Номер в семье
10
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 6 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 21а
01 | Ничик Филип Сидоров: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Ничик Агафия Петрова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничик Евфросиния Филипова: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ничик Марфа Филипова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Ничик Варвара Филипова: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Ничик Марина Филипова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Ничик Петр Филипов: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Ничик Савва Филипов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
09 | Ничик Михаил Сидоров: 29 лет | Козаки - Брат главы [1] |
10 | Ничик Мария Андреева: 24 года | Козаки - Жена Михаила [9] |
11 | Ничик Матрона Михаилова: 3 года | Козаки - Дочь Михаила [9] |
12 | Ничик Григорий Михаилов: 1 год | Козаки - Сын Михаила [9] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.