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Волик Иоанн Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Волик Иоанн Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
Сын Ивана [6]
Номер семьи
17
Номер в семье
8
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 5 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 17
01 | Волик Василий Карпов: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Волик Параскева Филимонова: 50 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Волик Евфросиния Василиева: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Волик Петр Василиев: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Волик Елисей Василиев: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Волик Иван Василиев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Волик Мария Дамианова: 24 года | Козаки - Жена Ивана [6] |
08 | Волик Иоанн Иванов: 3 года | Козаки - Сын Ивана [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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