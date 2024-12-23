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Ничикова Мария Кирилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничикова Мария Кирилова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава
Номер семьи
10г
Номер в семье
1
Сословие
Военные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 10г
01 | Ничикова Мария Кирилова: 33 года | Военные - глава |
02 | Ничикова Параскева: 7 лет | Военные - Дочь главы [1] |
03 | Ничикова Матрона: 5 лет | Военные - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Солдатка
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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