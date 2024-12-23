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Билинская Мария Всеволодова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Билинская Мария Всеволодова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
3
Сословие
Духовные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 1
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 1
01 | Билинский Всеволод Василиев: 37 лет | Духовные - глава |
02 | Билинская Мария Стефанова: 32 года | Духовные - Жена главы [1] |
03 | Билинская Мария Всеволодова: 12 лет | Духовные - Дочь главы [1] |
04 | Билинская София Всеволодова: 8 лет | Духовные - Дочь главы [1] |
05 | Билинская Анна Всеволодова: 6 лет | Духовные - Дочь главы [1] |
06 | Билинский Михаил Всеволодов: 2 года | Духовные - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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