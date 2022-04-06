Токарев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Иван Николаевич

Токарев Иван Николаевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Токарев Иван Николаевич
Дата рождения
09.07.1921
География
Россия, Кемеровская область

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close