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Степавьюк Андрей Яковлевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Степавьюк Андрей Яковлевич
Дата рождения
12.06.1916
География
Россия, Республика Башкортостан

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
12.06.1916
12.07.2007
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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