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Орлов Николай Петрович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Орлов Николай Петрович
Дата рождения
12.03.1922
География
Россия, Республика Адыгея

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.09.1958
Неизвестно
Вольное, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
12.03.1922
Неизвестно
Вольное, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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