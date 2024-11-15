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Левичев Евгений Алексеевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Левичев Евгений Алексеевич
Дата рождения
04.11.1916
География
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.04.1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
09.07.1943
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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