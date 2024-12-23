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Попов Николай Афанасьевич

Из справочника
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии
ФИО
Попов Николай Афанасьевич
Пол
муж
Родственная связь
глава
Номер семьи
3
Номер в семье
1
Дата переписи
1916
Губерния
Томская
Уезд
Бийский
Волость
Алексеевская
Место
селение Соловьиха
Место события
селение Соловьиха, Алексеевская вол., Бийский у., Томская губ.
Архивный код
ГАТО (Томск): ф.239, оп.16, д.87, ч.4, лист: 1
Полная запись переписи
Наименование: Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии, селение Соловьиха
Номер в списке: 3
Попов Николай Афанасьевич: глава
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