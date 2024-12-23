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Раджи Расуль-Оглы

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Раджи Расуль-Оглы
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
58
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 133
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 58
01 | Раджи Расуль-Оглы: 53 года | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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