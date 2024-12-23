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Левашев Владимир Ноколаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Левашев Владимир Ноколаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
55,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Череповецкий уезд
Волость
Богословская волость
Место
Борисово
Место события
Борисово, Богословская волость, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 90. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 8455
Левашев Владимир Ноколаевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Левашев Владимир Ноколаевич потом. дворян. усадьбы Борисово

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