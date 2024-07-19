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Щевелев Елизар

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щевелев Елизар
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Гладышево
Место события
Гладышево, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4756
Щевелев Елизар
Текст оригинальной записи
Щевелев Елизар г. Крестцы ус Гладышево при дер. Долгом Мосту

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