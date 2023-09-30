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Щенников Иван Матвеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Щенников Иван Матвеев
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
19.10.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Канищево
Нас.пункт
с. Канищево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.10.1889 ст.

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