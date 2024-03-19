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Штольвин Иван Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Штольвин Иван Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
15.04.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Шехмина Слобода
Нас.пункт
с. Шехмина Слобода, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.04.1892 ст.

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