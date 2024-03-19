Ладнев Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаднев Федор Иванов

Ладнев Федор Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ладнев Федор Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
10.05.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
Троицкая слоб.
Нас.пункт
Троицкая слоб., Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.05.1877 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close