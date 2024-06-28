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Крылов Василий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Крылов Василий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
05.03.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Свистово
Нас.пункт
д. Свистово, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.03.1884 ст.

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