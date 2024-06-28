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Костиков Иван Аникеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Костиков Иван Аникеев
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
15.06.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Фурсово
Нас.пункт
д. Фурсово, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.06.1890 ст.

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