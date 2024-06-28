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Колядов Иван Акимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Колядов Иван Акимов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
03.10.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Калетинка
Нас.пункт
с. Калетинка, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.10.1893 ст.

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