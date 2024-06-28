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Карпов Никита Карпов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Карпов Никита Карпов
Пол
муж
Дата призыва
Декабрь 1848
Дата рождения
1826
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Паново
Нас.пункт
д. Паново, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1826 ст.

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