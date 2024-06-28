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Игнатов Степан Игнатов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Игнатов Степан Игнатов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1853
Дата рождения
1833
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Сельцы
Нас.пункт
с. Сельцы, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1833 ст.

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