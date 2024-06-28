Игнатов Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатов Иван Ефимов

Игнатов Иван Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Игнатов Иван Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
18.02.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ямская
Место
д. Соколово
Нас.пункт
д. Соколово, Ямская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.02.1890 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close