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Иванов Николай Кудинов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Иванов Николай Кудинов
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1870
Дата рождения
1848
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Тетерино
Нас.пункт
д. Тетерино, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1848 ст.

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