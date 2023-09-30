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Зотов Владимир Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зотов Владимир Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
03.10.1876
Сословие
сын надворного советника
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.10.1876 ст.

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