Зоткин Степан Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоткин Степан Тимофеев

Зоткин Степан Тимофеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зоткин Степан Тимофеев
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1869
Дата рождения
1847
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Солотча
Нас.пункт
с. Солотча, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1847 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.