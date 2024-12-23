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Зорин Михаил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зорин Михаил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1869
Дата рождения
1843
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Дягилево
Нас.пункт
с. Дягилево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1843 ст.

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