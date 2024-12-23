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Зорин Андрей Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зорин Андрей Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1917
Дата рождения
19.11.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Дягилево
Нас.пункт
с. Дягилево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.11.1894 ст.

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