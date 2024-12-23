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Зобов Федот Никонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зобов Федот Никонов
Пол
муж
Дата призыва
1875
Дата рождения
24.02.1854
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Чешуево
Нас.пункт
д. Чешуево, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.02.1854 ст.

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