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Зиновьев Федор Зиновьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зиновьев Федор Зиновьев
Пол
муж
Дата призыва
Август 1847
Дата рождения
1822
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Павловка
Нас.пункт
д. Павловка, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1822 ст.

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