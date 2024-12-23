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Зимин Никита Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимин Никита Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
10.08.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Константиново
Нас.пункт
с. Константиново, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.08.1881 ст.

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