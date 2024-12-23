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Зенкин Иван Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зенкин Иван Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
01.07.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Рыково
Нас.пункт
д. Рыково, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.07.1870 ст.

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