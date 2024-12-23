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Зеленицын Сергей Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зеленицын Сергей Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
24.09.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Федякино
Нас.пункт
с. Федякино, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.09.1889 ст.

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