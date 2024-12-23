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Захаров Меркул Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Меркул Захаров
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1868
Дата рождения
1846
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Глебово
Нас.пункт
с. Глебово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1846 ст.

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