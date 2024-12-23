Захаров Григорий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Григорий Степанов

Захаров Григорий Степанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Григорий Степанов
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
26.01.1880
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Ходынино
Нас.пункт
с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.01.1880 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.