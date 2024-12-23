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Заушников (Загриников) Яков Герасимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Заушников (Загриников) Яков Герасимов
Пол
муж
Дата призыва
1887
Дата рождения
20.10.1866
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Ахмылово
Нас.пункт
д. Ахмылово, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.10.1866 ст.

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