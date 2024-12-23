Зайцев Никифор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Никифор Алексеев

Зайцев Никифор Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Никифор Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
07.11.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Дубровичи
Нас.пункт
с. Дубровичи, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.11.1867 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.