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Зайцев Василий Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Василий Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1882
Дата рождения
25.02.1861
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ялтуново
Нас.пункт
д. Ялтуново, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.02.1861 ст.

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