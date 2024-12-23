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Зайцев Андрей Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Андрей Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
29.11.1873
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
д. Кудашево
Нас.пункт
д. Кудашево, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
29.11.1873 ст.

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