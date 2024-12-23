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Задоров Минай Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Задоров Минай Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
19.11.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Александрово
Нас.пункт
с. Александрово, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.11.1883 ст.

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