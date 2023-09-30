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Жуков Алексей Федотов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жуков Алексей Федотов
Пол
муж
Дата призыва
1882
Дата рождения
01.03.1861
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Романцево
Нас.пункт
д. Романцево, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.03.1861 ст.

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