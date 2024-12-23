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Жошкин Степан Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жошкин Степан Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
28.10.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Долгинино
Нас.пункт
с. Долгинино, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.10.1883 ст.

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