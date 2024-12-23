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Жолтиков (Волков) Николай Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жолтиков (Волков) Николай Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
01.05.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Демкино
Нас.пункт
д. Демкино, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.05.1882 ст.

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